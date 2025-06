Am Montagabend wurde die Feuerwehr Birkenfeld zu einem Zimmerbrand in die Schönenwaldstraße alarmiert. Laut Leitstelle würde es in einem Behandlungsraum der dortigen Tierklinik brennen. Bereits auf der Anfahrt war eine stärkere Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort stellten die Brandschützer fest, dass das Feuer schon teilweise auf den Dachbereich übergegriffen hatte. Mehrere Atemschutztrupps starteten einen massiven Löschangriff. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell ihre gewünschte Wirkung, und das Feuer war rasch unter Kontrolle. Laut Polizei wurde der Brand vermutlich durch einen Kurzschluss eines Reglers von einem Dachfenster verursacht. Der Motor sei in Brand geraten und habe die darunterliegende Schrankeinheit in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Neben einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Birkenfeld waren rund 30 Kräfte der Feuerwehr vor Ort.