Die Verbandsgemeinde und die Stadt Baumholder sowie die US-Army Garnison Rheinland-Pfalz Militärgemeinde Baumholder planen ein gemeinsames Fest zum Thema „75 Jahre deutsch-amerikanische Partnerschaft in Baumholder“ und „250. Geburtstag der USA“.

Vom 3. bis 5. Juli sollen die Feierlichkeiten am US-Flugfeld auf dem Truppenübungsplatz bei Reichenbach stattfinden und für jedermann zugänglich sein, um damit die deutsch-amerikanische Freundschaft zu verstärken. Die Planungen zu diesem Event sind in vollem Gange. Erst kürzlich fand das zweite Treffen der großen Planungsgruppe im Sitzungssaal der VG-Verwaltung statt. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder, Bernd Alsfasser, Stadtbürgermeister Günther Jung und Garnisonskommandeur Oberst Jeffery Higgins wurden von den verschiedenen Arbeitsgruppen über den Stand der Planungen informiert. Mit einer Slideshow präsentierte Joe Wucik, verantwortlicher Leiter der Arbeitsgruppen auf US-Seite, gemeinsam mit Hannah Schäfer, verantwortliche Koordinatorin auf deutscher Seite, die erarbeiteten Ergebnisse, welche von den Sprechern der Arbeitsgruppen detailliert erklärt wurden.

Amerikanischer Sänger Breland tritt auf

Das Park- und Verkehrsleitsystem erläuterte Major Kai Zscherpe, Kommandant des Truppenübungsplatzes Baumholder. „Wir planen mit vier Parkbereichen, drei davon auf dem Truppenübungsplatz mit einer Kapazität für rund 5000 Fahrzeuge und einem im US-Gelände“, so Zscherpe. Über die nötige Sicherheit und die Unterstützung der Polizei, Feldjäger und des Roten Kreuzes sprach Richard Robinson, Chef der US-Militärpolizei in Baumholder. Er teilte mit, dass die Polizei und Feldjäger zugesagt haben, mit verstärktem Personal während der Festtage vor Ort zu sein.

Für die Arbeitsgruppe Unterhaltung, Fahrgeschäfte, Speisen und Getränke stellte Tucker Wakefield das geplante Unterhaltungsprogramm für den 4. Juli vor. Ein Festmeister sollte in Kürze einen Vertrag erhalten, der den Auftrag hat, das Festgelände mit Fahrgeschäften zu bestücken und für Essen und Getränke zu sorgen. Ein Programmpunkt für den Samstag steht bereits fest. Der amerikanische Sänger Breland wird im Festzelt auftreten. Repräsentanten der Bundeswehr – Kraftfahrausbildungszentrum Baumholder, Artillerieschule, Artillerielehrbataillon 345 – informierten, wie deren Teilnahme in Form von militärischen Ausstellungen und Vorführungen geplant ist. Die Werbung der Veranstaltung ist in Bearbeitung und soll ab Ende April in die Öffentlichkeit kommen.