Frühlingsfest mit Harmonien Festlicher Osterzauber in Oberreidenbach Günter Weinsheimer 03.03.2026, 15:00 Uhr

i Ein breit gefächertes Repertoire hatte die Seniorenkapelle Reidenbachtal parat. Günter Weinsheimer

Oberreidenbach zeigte sich von seiner schönsten Seite: Bei strahlendem Wetter, mitreißender Musik und kulinarischen Highlights wurde das Osterfest zum unvergesslichen Erlebnis – doch das war noch nicht alles.

Es hätte nicht schöner sein können, das Fest zur Osterzeit, zu dem der Musikverein Oberreidenbach in die Vereinshalle eingeladen hatte. Auch der Besuch, das Programm und das Wetter passten. Schon um die Mittagszeit lief einem beim Duft des Spießbratens das Wasser im Munde zusammen, wie auch am Nachmittag der Anblick der vielen Kuchen.







Artikel teilen

Artikel teilen