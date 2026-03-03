Frühlingsfest mit Harmonien
Festlicher Osterzauber in Oberreidenbach
Ein breit gefächertes Repertoire hatte die Seniorenkapelle Reidenbachtal parat.
Ein breit gefächertes Repertoire hatte die Seniorenkapelle Reidenbachtal parat.
Günter Weinsheimer

Oberreidenbach zeigte sich von seiner schönsten Seite: Bei strahlendem Wetter, mitreißender Musik und kulinarischen Highlights wurde das Osterfest zum unvergesslichen Erlebnis – doch das war noch nicht alles.

Lesezeit 1 Minute
Es hätte nicht schöner sein können, das Fest zur Osterzeit, zu dem der Musikverein Oberreidenbach in die Vereinshalle eingeladen hatte. Auch der Besuch, das Programm und das Wetter passten. Schon um die Mittagszeit lief einem beim Duft des Spießbratens das Wasser im Munde zusammen, wie auch am Nachmittag der Anblick der vielen Kuchen.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-Zeitung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren