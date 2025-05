Das RockIN Buhlo wird um einen Tag verlängert. Am neu hinzugekommenen Sonntag steht das Festival unter einem besonderen Thema. So kommen Fans aller Musikrichtungen auf ihre Kosten.

Auf dem Kleinspielfeld am Sportplatz Buhlenberg wird es vom 27.-29. Juni drei Tage lang Live-Musik mit einem Programm aus verschiedenen Musikrichtungen geben. „Das RockIN Buhlo am Freitag und Samstag ist bereits seit vielen Monaten geplant“, sagt Michel Grandmaire, Vorsitzender des Kulturvereins, der das Festival in Buhlenberg veranstaltet. Hier werde von Disco, Pop, Soul, Funk und Rock so ziemlich alles geboten, was seit den 70er-Jahren bis in die heutige Zeit die Charts eroberte.

Der Freitag beginnt mit einer Band aus der Region. Von Sein und Schein bietet Alternative Rock mit eigenen Songs und deutschen Texten. Im Anschluss fordert die Showband Gooseflesh zum Tanzen auf. Vom bekannten Disco-Hit der 70er über herzzerreißende Balladen bis zum topaktuellen Song streckt sich das Repertoire der sechsköpfigen Band quer durch die Musikrichtungen. „Partystimmung ist garantiert“, kommentiert Grandmaire.

Den Festival-Samstag werden die Twenty2s eröffnen. Marlon, Philipp, Lena und Leni sind Schülerinnen und Schüler der Modern Music School und die Schulband des Gymnasiums Birkenfeld. Der Kulturverein Buhlenberg freue sich, jungen Nachwuchskünstlern eine Plattform bieten zu können, sagt Grandmaire. Auch „alte Bekannte“, die bereits im letzten Jahr als Eröffnungsband geglänzt haben beehren wieder das RockIN Buhlo. Track Attack spielen Funk, Pop und Rock aus 70 Jahren Musikgeschichte. „Die siebenköpfige Band gefiel unserem Publikum im vergangenen Jahr nicht nur durch brillant vorgetragene Songs, sondern auch durch Witz und Spaß auf der Bühne“, blickt Grandmaire zurück. Den krönenden Abschluss von RockIn Buhlo werden die fünf Profi-Musiker von Zentury XX mit Meilensteinen der Pop- und Rockmusik gestalten. „Hochkarätiges Entertainment und Songs ganz nah am Original erwarten das RockIN Buhlo-Publikum“, heißt es in der Ankündigung.

Ab jetzt auch Country im Programm

Doch in diesem Jahr hat das RockIn Buhlo für Fans und Neulinge etwas Besonderes als Überraschung im Programm. Das Buhlenberger Festival wird um einen Tag verlängert. „Am Sonntagmittag wird aus RockIN Buhlo ein Fest für Freunde der Country-Musik“, kündigt Grandmaire an. Mit WildWest Buhlo reagiere der Kulturverein Buhlenberg auf den großen Ansturm am 15. März in der Stadthalle Birkenfeld, wo ebenfalls ein Country-Abend des Kulturvereins stattfand. Zahlreiche Interessierte hätten beim Ticketkauf in die Röhre geschaut, nachdem bereits fünf Tage nach Vorverkaufsstart keine Tickets mehr zur Verfügung gestanden hätten. „Auf dem Festival-Gelände ist ausreichend Platz. Bühne, Technik und Infrastruktur sind von RockIn Buhlo vorhanden. Was liegt also näher, als auch der Nachfrage der zahlreichen Country-Fans nach einer guten Liveshow nachzukommen. Zudem wir nach dem Fest im März einen immensen Mitgliederzuwachs durch die Gründung einer Line-Dance-Gruppe hatten. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, dann wird das ein perfektes Festival-Wochenende“, beschreibt Grandmaire die Motivation hinter der Verlängerung.

Für WildWest Buhlo hat der Kulturverein den bekannten Country-Sänger Jim Everett und die international erfahrene Band CountryToGo verpflichtet. Während die Line Dancer vermutlich bei jedem Song von Jim Everett eine eigene Tanzchoreografie vorführen können, gibt es bei CountryToGo auch mal Ausflüge in andere Musikrichtungen. „Es wird ein sehr abwechslungsreiches Programm geboten, bei dem alle Musikbegeisterten auf ihre Kosten kommen werden“, verspricht der Kulturverein. Das WildWest Buhlo Open-Air wird am 29. Juni von 13 bis 20 Uhr stattfinden. Der Online-Vorverkauf ist bereits über die Homepage des Kulturvereins gestartet.

Wo es Tickets für das RockIN Buhlo gibt

In den nächsten Tagen werden Vorverkaufsstellen, unter anderem der EDEKA Decker in Birkenfeld und Hoppstätten-Weiersbach und das Café Vazzola in Birkenfeld mit Tickets versorgt. Weitere Vorverkaufsstellen werden noch durch den Kulturverein bekannt gegeben. Tickets für das WildWest Buhlo Open-Air kosten 17 Euro, für RockIN Buhlo gebe es im Vorverkauf bis zum 22. Juni stark vergünstigte Tickets, teilt der Kulturverein mit. Zusätzliche Ermäßigungen gelten für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Inhaber der Ehrenamtskarte. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung der Eltern ist der Eintritt an allen Tagen frei.

Parallel zum Vorverkauf für das Sommerfestival in Buhlenberg werden bereits Tickets für das nächste Projekt des Kulturvereins am 22. November angeboten. Wer sich zwischen dem 1. und 15. Mai bereits für den Besuch der Tributeshow We Rock Queen – Best of Queen in der Stadthalle Birkenfeld entscheide, könne vielleicht online eines der 100 vergünstigten Early-Bird-Tickets erwerben, teilt der Kulturverein mit.

Auch im November bietet der Kulturverein einen Kracher für Musikfans

We Rock Queen spielt am 22. November in der Stadthalle Birkenfeld die bekanntesten Songs von Queen, einer Band, die damals, wie heute die Musikwelt bewegt und sie bis heute geprägt hat. „Mit Hits wie ’I Want To Break Free’, ’Radio GaGa’, dem grandiosen ’We Will Rock You’ und ’We Are The Champions’ sowie ’Bohemian Rhapsody’ wird das Konzert selbst für anspruchsvolle Queen-Anhänger zu einem ganz besonderen und unvergesslichen Erlebnis“, wirbt der Kulturverein für die Tributeshow.

Bandleader und Gitarrist Frank Rohles gehörte zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln. Bassist Erhard Wollmann sorgt für den John Deacon-typischen Bass-Sound und bildet zusammen mit Schlagzeuger Henning Marien die rhythmische Basis für die komplexen Queen-Songs. Die Keyboards besetzt Lothar Boenke, ein erfahrener Keyboarder, der bereits in vielen Musikproduktionen aktiv war. Frontmann und Lead-Stimme von We Rock Queen ist Aaron Perry. Der sympathische Engländer arbeitet seit 2008 als Vocal-Coach und professioneller Sänger in diversen Bands in Deutschland.

„Der musikalische Leiter der Formation We Rock Queen ist als langjähriger Freund von Queen–Gitarrist Brian May und aufgrund seiner Tätigkeit als Supervisor und Gitarrist des Musicals ’We Will Rock You’ geradezu prädestiniert dazu, die Musik von Queen mit all ihren musikalischen Facetten in einer ausdrucksstarken Tributeshow auf die Bühne zu bringen“, schwärmen die Verantwortlichen des Kulturvereins.

Online-Tickets und detaillierte Infos zu allen Veranstaltungen des Kulturvereins Buhlenberg gibt es auf der Homepage https://kv-buhlenberg.de