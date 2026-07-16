30 Jahre Rock im Daal Festivalspaß mit Doppelbock, Dirty Denims und Bieryoga Stefan Conradt 16.07.2026, 09:00 Uhr

i Die Dirty Denims aus Holland sind der Top Act des Jubiläums-Rock-im-Daal-Festivals. Willem Wouterse

Mehr als ein Musikfestival wollen die Organisatoren von Rock im Daal bieten. Zur 30. Auflage ab Freitag wird wieder auf der Waldbühne auf dem Gelände des Bollenbacher SV gefeiert. Und es gibt noch Karten an der Abendkasse.

Wenn am Freitagabend die 30. Ausgabe des Rock im Daal-Festivals eröffnet wird, gehört die große Bühne wieder den Speedbottles. Die Lokalmatadoren sind nach einem Jahr Pause wieder dabei bei ihrem Heimfestival, das sie auch mitorganisieren. Ab 21 Uhr werden die fünf Rockmusiker und Kulturpreisträger der Stadt Idar-Oberstein ihr drittes Studioalbum „Get Down and Pray“ präsentieren.







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