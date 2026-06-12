Same procedure as every year: Wenn die letzten Klänge der Jazztage in Idar verklungen sind, dürfen sich Musikliebhaber in Idar-Oberstein schon auf das nächste große Festival freuen: Ganz am anderen Ende der Stadt – und auch des Musikspektrums.
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Wenn am 17. und 18. Juli 2026 die ersten Gitarrenakkorde durchs Daal hallen, beginnt für das „Rock im Daal“ (kurz RiD) ein ganz besonderes Wochenende. Das traditionsreiche Open-Air-Festival feiert in diesem Jahr sein 30‑jähriges Bestehen – ein Meilenstein, der in der regionalen Kulturlandschaft Seltenheitswert hat.