30 Jahre „Rock im Daal“ Festivalfeeling mit Bieryoga und Foodtruck Stefan Conradt 12.06.2026, 09:00 Uhr

i Sind wieder mit dabei: The Tips aus Düsseldorf waren schon zweimal mit ihrem Crossover aus Reggae und Punk beim Rock im Daal. Sophia Busch

Same procedure as every year: Wenn die letzten Klänge der Jazztage in Idar verklungen sind, dürfen sich Musikliebhaber in Idar-Oberstein schon auf das nächste große Festival freuen: Ganz am anderen Ende der Stadt – und auch des Musikspektrums.

Wenn am 17. und 18. Juli 2026 die ersten Gitarrenakkorde durchs Daal hallen, beginnt für das „Rock im Daal“ (kurz RiD) ein ganz besonderes Wochenende. Das traditionsreiche Open-Air-Festival feiert in diesem Jahr sein 30‑jähriges Bestehen – ein Meilenstein, der in der regionalen Kulturlandschaft Seltenheitswert hat.







Artikel teilen

Artikel teilen