Dieser Ort hat wieder geliefert. Zwei Tage lang war Sien im Ausnahmezustand und zwar im besten Wortsinn. Musik, Kunst, gute Gespräche, lachende Kinder, volle Gläser und überall dieses Gefühl, hier passiert gerade was Besonderes. Wer da nicht vorbeigeschaut hat, ist selbst dran schuld.

Das Festival findet alle zwei Jahre statt und wird komplett in Eigenregie gestemmt. Von der Ortsgemeinde und dem Kulturverein mit kräftiger Unterstützung der Otto-Jung-Stiftung. Ohne die wäre das alles gar nicht möglich. Früher lief das mal über die Verbandsgemeinde Herrstein, aber inzwischen machen’s die Siener einfach selbst. Und das richtig gut.

Schon am Samstag ging’s direkt mit einem echten Publikumsliebling los. Sven Garrecht mit Band stand auf der Bühne zwischen den Kirchen und hat das Publikum sofort gepackt. Der Mann bringt Musik, Kabarett und Haltung zusammen. Mal frech, mal nachdenklich, aber immer unterhaltsam. Viele kannten ihn schon aus dem Fernsehen. Etwa von den Sendungen zur Wahl der Deutschen Weinkönigin. Live in Sien war das aber nochmal eine ganz andere Nummer. Die Leute haben gelacht, mitgesungen und sich treiben lassen. Sie haben einfach den Moment genossen.

i Auch die Traktorenausstellung fand großen Anklang. Andrea Brand

Danach ging es musikalisch weiter vorm Alten Schloss mit der Band Al Dente. Die haben den Ortskern in eine Tanzfläche verwandelt, und wer nicht tanzen wollte, hat sich einfach an einer der Stände ein kühles Getränk gegönnt. Die Stimmung war locker, die Nacht lang. Und überall war spürbar: Hier geht’s nicht nur um Musik, sondern um Gemeinschaft.

Am Sonntag war dann überall gleichzeitig viel los: Marktstände, Kunstausstellungen, Musik, Kinderprogramm. Man wusste gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte. Beim Frühschoppen sorgten die Sienerwind-Musikanten für den passenden Sound. Die Truppe, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Dorflebens ist, spielte sich mit ihrem Mix aus Swing, Klassikern und modernen Stücken direkt in die Herzen der Gäste. Locker, sympathisch und mit hörbarem Spaß an der Sache.

In der evangelischen Kirche stellten Sylvia Kerwer und Gabriele Ruß aus Bad Kreuznach sowie Airbrush-Designer Tino Gerlach aus Schönenberg-Kübelberg ihre Werke aus. Im Alten Schloss gab’s ebenfalls Kunst zu sehen, unter anderem vom Maler Michael Kaspar. Die Räume waren gut besucht, die Gespräche angeregt, man merkte, die Leute haben Lust auf Kultur.

Ein echtes Erlebnis war auch das Angebot von Thomas Adorff aus Karlsruhe. Der Fotograf hatte seine Iris-Artworks mitgebracht, handgemachte Kunstwerke aus dem eigenen Auge. Wer wollte, konnte sich direkt vor Ort fotografieren lassen und bekam sein ganz persönliches Irisbild gleich mit nach Hause. Jedes Auge wurde kunstvoll in Szene gesetzt, mit beeindruckender Detailtiefe und künstlerischem Feinschliff. So etwas hatte man in der Region noch nicht gesehen. Die Resonanz war entsprechend groß. Dass Adorff überhaupt da war, hatte einen ganz persönlichen Grund. Seine Frau stammt aus Sien. Und so wurde aus einem Familienbesuch, ein echtes Kunstprojekt, das viele Besucher begeistert hat.

i Clown Otsch brachte Groß und Klein zum Lachen. Andrea Brand

Im Schloss sorgte derweil Zauberer Pit Hartling für verblüffte Gesichter. Der Mann ist Vize-Weltmeister der Zauberkunst, und das merkte man. Seine Tricks waren irre, sein Humor charmant, und die Reaktionen im Publikum sprachen für sich. Draußen gab’s eine Fahrzeugausstellung mit allem, was Räder hat und irgendwie cool aussieht, von Oldtimern bis zu neueren Hinguckern. Die Band Midnight Falling spielte vorm Schloss, während die K-Town Pipe Band aus Kaiserslautern mit Dudelsack und Trommeln durch die Straßen zog. Die Truppe bringt schottisches Flair nach Sien und war mit ihren traditionellen Klängen und Uniformen ein echter Publikumsmagnet.

i Die K-Town Pipe Band aus Kaiserslautern brachte ordentlich Stimmung mit nach Sien. Andrea Brand

Für die Kids war auch richtig was geboten. Clown Otsch sorgte für Lacher, der Förderverein der Kita hatte Bastelaktionen und Kindertattoos am Start, und fantasievolle Stelzenläufer zogen durch die Gassen. Dazu gab’s eine Kinder-Tanzvorführung und eine Karate-Show. Und überall strahlende Kinderaugen. So muss das sein.

Zum Abschluss am Sonntagabend, spielte das Duo Acoustic Treat auf der Bühne vorm Schloss. Reimar Lorenz (Keyboard und Gesang) und Anke Kelbassa (Gesang) sorgten für einen entspannten Ausklang mit gefühlvollen Songs und harmonischem Zusammenspiel. Die Leute saßen, standen, genossen. Und genau darum ging’s: Einfach mal durchatmen, zuhören, sich treiben lassen.

i Stelzenläufer unterwegs Andrea Brand

Natürlich war auch fürs leibliche Wohl bestens gesorgt. Ob deftig, süß oder vegetarisch. Die Auswahl war riesig. Und die Getränkestände hatten alles, was man bei Sommerwetter so braucht. Die Stimmung war durchgehend top. Man kam ins Gespräch, lernte neue Leute kennen, und irgendwie war alles ganz leicht. Hinter dem Ganzen steckt die Ortsgemeinde Sien mit Bürgermeister Steffen Bernhard und der Kulturverein Sien unter der Leitung von Burkhard Müller. Der Verein wurde 2012 gegründet, um die Ortsvereine zu bündeln und Events wie Phanta-Sien zu stemmen.

Die Organisation lief rund, die Abläufe entspannt, und man hatte nie das Gefühl, dass hier irgendwas aufgesetzt oder erzwungen war. Im Gegenteil, Phanta-Sien lebt von der Leidenschaft der Menschen, die es möglich machen. Kein steifes Kulturprogramm, sondern ein Fest, das einfach Spaß macht. Wer dieses Jahr dabei war, hat Erinnerungen fürs Herz. Und wer’s verpasst hat – keine Sorge: In zwei Jahren geht’s wieder rund. Sien bleibt phantasievoll. Versprochen.