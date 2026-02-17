Inklusion in Idar-Oberstein Fest der Nationen soll zum Vielfaltsfest werden Thomas Brodbeck 17.02.2026, 06:00 Uhr

i Horst Müller (von links), Vorsitzender des Inklusionsbeirat für Menschen mit Behinderung, informierte im Beirat für Migration und Integration (BMI). Shahid Sohail, Stellvertretender Vortsitzender des Beirats für Migration und Integration, Arsian Muneer, scheidender Vorsitzender des BMI und Bürgermeister Friedrich Marx hörten zu. Thomas Brodbeck

Der Beirat für Migration und Integration engagiert sich für das gleichberechtigte Zusammenleben von Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen in Idar-Oberstein. Jetzt verliert der BMI seinen Sprecher.

In der jüngsten Sitzung des Beirats für Migration und Integration (BMI) verkündete der bisherige Vorsitzende Arslan Muneeb seinen Rücktritt. Als IT-Berater für die Lufthansa muss er im Rahmen seiner Tätigkeit oft zu den weit verteilt liegenden Standorten des Unternehmens fliegen.







