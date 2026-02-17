Der Beirat für Migration und Integration engagiert sich für das gleichberechtigte Zusammenleben von Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen in Idar-Oberstein. Jetzt verliert der BMI seinen Sprecher.
In der jüngsten Sitzung des Beirats für Migration und Integration (BMI) verkündete der bisherige Vorsitzende Arslan Muneeb seinen Rücktritt. Als IT-Berater für die Lufthansa muss er im Rahmen seiner Tätigkeit oft zu den weit verteilt liegenden Standorten des Unternehmens fliegen.