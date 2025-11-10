Gespräche mit neuem Investor Ferienpark Hambachtal: Rückt eine Einigung näher? 10.11.2025, 14:04 Uhr

i Seit dem 30. September hat der Ferienpark Hambachtal seinen Betrieb eingestellt. Doch nun steigt die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung. Reiner Drumm

Der Ferienpark Hambachtal hat am 30. September nach einer Insolvenz seinen Betrieb eingestellt. Weitere Gespräche mit einem potenziellen neuen Investor fanden am vergangenen Freitag statt. Diese scheinen positiv verlaufen zu sein.

Die Übernahme des Ferienparks Hambachtal in Oberhambach durch einen potenziellen neuen Investor scheint Fortschritte zu machen. Am vergangenen Freitag hat es nach Informationen unserer Zeitung weitere Gespräche über die Zukunft des größten touristischen Angebots im Kreis Birkenfeld gegeben.







Artikel teilen

Artikel teilen