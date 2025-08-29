Das größte touristische Angebot im Kreis Birkenfeld mit 86 Mitarbeitern wird von einer Insolvenzverwalterin fortgeführt. Für den Tourismus in VG und Kreis Birkenfeld hat der Ferienpark einen hohen Stellenwert. Neue Investoren werden gesucht.

Der Ferienpark Hambachtal, das tourisitische Flaggschiff des Kreises Birkenfeld, hat Insolvenz angemeldet. Die HFH Betriebsgesellschaft GmbH, Betreiber des Ferienparks, hatte die Insolvenz am Donnerstag, 28. August, beim Amtsgericht Idar-Oberstein angemeldet. Das teilte die auf Insolvenzberatung spezialisierte Kanzlei Schiebe und Collegen mit Sitz in Mainz und einem Standort in Idar-Oberstein am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Als vorläufige Insolvenzverwalterin führe Annemarie Dhonau von Schiebe und Collegen den Betrieb mit insgesamt 1250 Betten und 86 Mitarbeitern in vollem Umfang fort, wie die Kanzlei hinzufügt. Die Mitarbeiter des Ferienparks seien am Freitag auf einer Betriebsversammlung informiert worden.

Starker Rückgang bei Einnahmen und Gästezahlen

Zum Ferienpark, dem touristischen Angebot mit den nach Angaben der Verbandsgemeinde Birkenfeld höchsten Übernachtungszahlen im gesamten Kreisgebiet, gehören 218 Ferienhäuser für jeweils 2 bis 6 Personen, 48 Appartements für jeweils 4 Personen, das Aquaparc-Schwimmbad mit drei Becken sowie gastronomische Angebote. Als Grund für die Insolvenz habe die HFH Betriebsgesellschaft einen starken Rückgang bei Einnahmen und Häuserauslastung angegeben, heißt es in der Pressemitteilung der Kanzlei Schiebe und Collegen. Ursache seien die Folgen der Coronakrise, die hohen Energiekosten und ein Investitionsstau.

„Mein erster Eindruck des Ferienparks Hambachtal ist positiv. Er liegt landschaftlich schön im Naturpark, bietet gute Übernachtungsmöglichkeiten und ein breites Angebot für Urlauber. Deshalb werde ich den Ferienpark fortführen und bin sicher, dass alle unsere Mitarbeiter die Gäste weiterhin bestens betreuen. Erste Interessenten haben sich bereits bei mir gemeldet, mit denen ich in den nächsten Tagen erste Gespräche führen werde. Insofern bin ich zuversichtlich, Investoren zu finden, die das Potenzial der Anlage erkennen und den Ferienpark weiter entwickeln möchten. Aber zunächst werde ich mir einen Überblick über die wirtschaftliche Situation der Betreibergesellschaft verschaffen“, sagt Insolvenzverwalterin Annemarie Dhonau.

VG-Bürgermeister hofft auf neue Investoren

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Matthias König, zeigt sich überrascht von der Insolvenz. „Wir waren in stetigem Kontakt mit der Geschäftsführung des Ferienparks, aber die Nachricht kommt unerwartet. Das ist ein absoluter Verlust nicht nur für unsere Verbandsgemeinde, sondern auch für den Kreis Birkenfeld“, sagt König auf Anfrage unserer Zeitung. Priorität sei nun, schnellstmöglich jemanden zu finden, der den Ferienpark übernehme. Mit den höchsten Übernachtungszahlen in der Region nehme der Ferienpark für die Verbandsgemeinde und den Kreis Birkenfeld in Sachen Tourismus einen hohen Stellenwert ein.

„Ich bin jedoch sehr optimistisch, dass sich jemand findet, der den Ferienpark übernehmen will“, fügt König hinzu. Der Ferienpark habe König zufolge einen Wert, der zwischen 15 und 18 Millionen Euro liege. „Der bisherige Betreiber hat einiges in den Ferienpark investiert“, sagt der Bürgermeister. Mit dem Umbau einer Halle zu einem Campingpark, der Einrichtung eines Blockkraftwerks für die Energieeffizienz und der Sanierung der Ferienhäuser, habe die HFH Betriebsgesellschaft in der Vergangenheit den Ferienpark attraktiv gestaltet. „Die Substanz vor Ort ist gut, das sind meines Erachtens wichtige Punkte, wo ein neuer Investor ansetzen kann“, ist König überzeugt.