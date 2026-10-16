Der Ferienpark Hambachtal hat teilweise eröffnet. Das teilt der neue Betreiber mit – Ferienhäuser und Zimmer werden teils wieder vermietet. Auch die Kletterhalle steht der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung.
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Der Ferienpark Hambachtal hat teilweise wieder eröffnet. Der Ferienpark steht unter neuer Führung von Investoren aus den Niederlanden. Auf Facebook teilte der Ferienpark nicht nur mit, dass er wieder Gäste willkommen heißt, sondern auch, dass die Kletterhalle mit Namen Activity Planet wieder geöffnet hat.