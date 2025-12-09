Sperrung in Fischbach: Felssicherungsarbeiten an der K30
Sperrung in Fischbach
Felssicherungsarbeiten an der K30
Jetzt also doch: Der vor wenigen Wochen abgerutschte Felshang in der Ortslage Fischbach muss umfangreich gesichert werden. Die Arbeiten haben bereits begonnen.
Lesezeit 1 Minute
Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach teilt mit, dass ab sofort bis voraussichtlich 12. Dezember Felssicherungsarbeiten an der Kreisstraße (K) 30 innerhalb der Ortslage Fischbach durchgeführt werden. Das führt zu Verkehrsbehinderungen, da die Straße nur halbseitig befahrbar sein wird.