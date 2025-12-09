Sperrung in Fischbach Felssicherungsarbeiten an der K30 09.12.2025, 12:56 Uhr

i Ende Oktober war die Fischbacher Straße schon einmal aufgrund eines Felsabgangs gesperrt. Jetzt erfolgen Sicherungsmaßnahmen. Michael Greber

Jetzt also doch: Der vor wenigen Wochen abgerutschte Felshang in der Ortslage Fischbach muss umfangreich gesichert werden. Die Arbeiten haben bereits begonnen.

Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach teilt mit, dass ab sofort bis voraussichtlich 12. Dezember Felssicherungsarbeiten an der Kreisstraße (K) 30 innerhalb der Ortslage Fischbach durchgeführt werden. Das führt zu Verkehrsbehinderungen, da die Straße nur halbseitig befahrbar sein wird.







