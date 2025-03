i Die Felsenkirche ist das Wahrzeichen Idar-Obersteins. Hosser

Die Felsenkirche ist mit dem Beginn der Sommersaison wieder für Besucher geöffnet, es werden täglich um 11, 13.30 und 15 Uhr Führungen angeboten. Der Preis beträgt pro Erwachsenem 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. Treffpunkt ist immer vor dem Tunneleingang. Die Führung dauert rund eine Stunde und fast jeder Besucher staunt, was es über dieses bemerkenswerte Gotteshaus alles Spannende zu berichten gibt.

Die Touristinfo Edelsteinland greift nun ein Konzept, das in der Adventszeit sehr gut angekommen ist, noch einmal auf. In der Vorweihnachtszeit war damals eine Kirchenführung mit einem Gang über den Lyrikpfad verbunden worden. Nach dieser Wanderung über den Dächern und in den engen Gassen der Obersteiner Altstadt gab es dann im Gasthaus „Zum alten Goten“ in Obersteins ältestem Fachwerkhaus ein Traditionsgericht der Edelsteinstadt: Schleffersch Gereeste.

Dieses Konzept soll nun über die Ostertage noch einmal aufgegriffen werden. Von Gründonnerstag bis Ostermontag, also vom 17. bis 21. April, wird ein Abendspaziergang mit Felsenkirche und Lyrikweg angeboten und anschließend wird im „Alten Goten“ gegessen. Start ist dabei jeweils um 18 Uhr auf dem Obersteiner Marktplatz. Die Teilnahme inklusive Essen (ohne Getränke) kostet 33 Euro.

Das Traditionsgericht gibt es in einer jahreszeitgemäßen Zubereitung: mit Frühlingsgemüse und Rahmsoße im speziellen Tontopf gegart. Dazu gibt es am Gründonnerstag Lachsfilet oder Spiegelei, an den anderen Tagen Lamm oder Schweinerücken.

Speziell zum Osterfest wird beim Besuch der Kirche das älteste, wertvollste und sicherlich auch rätselhafteste Kunstwerk des Gotteshauses in den Mittelpunkt gestellt werden: das dreiteilige Altarbild. Es zeigt die Passion Christi von den zwangsweisen Vorführungen beim Hohepriester Kaiphas, König Herodes und dem römischen Statthalter Pontius Pilatus bis hin zur Kreuzigungsszene auf dem Berg Golgatha. red

Teilnahme an den Abendspaziergängen nur nach verbindlicher Anmeldung unter Tel. 06781/64-6040 oder online unter www.edelsteinland.de. Auch bei den regulären Führungen wird um Voranmeldung gebeten.