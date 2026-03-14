Eine Frage zur Landtagswahl Fehlende Hausärzte, Probleme am Klinikum – was tun? Stefan Conradt

Niels Heudtlaß

Vera Müller 14.03.2026, 19:00 Uhr

i Der Kreis sucht für das Klinikum Idar-Oberstein einen neuen Träger. Für einen Erweiterungsbau mussten die Kommunen mit Anteilen bürgen. Fotostudio Hosser. Hosser

Hausarztpraxen und Fachärzte sind nicht überall ausreichend im Kreis Birkenfeld vorhanden. Für das Klinikum Idar-Oberstein wird ein neuer Träger gesucht. Wie steht es um die Gesundheitsversorgung im Kreis Birkenfeld und wie lässt sie sich verbessern?

Hausarztpraxen im Kreis Birkenfeld schließen – nicht immer kommt Nachwuchs nach, auch wenn die Niederlassungsprämie des Kreises lockt, die allerdings nicht vom Land Rheinland-Pfalz finanziell unterstützt wird. Apothekerverbände schlagen Alarm: Im ländlichen Raum, auch im Kreis Birkenfeld, droht ein Apothekensterben.







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