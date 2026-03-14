Hausarztpraxen und Fachärzte sind nicht überall ausreichend im Kreis Birkenfeld vorhanden. Für das Klinikum Idar-Oberstein wird ein neuer Träger gesucht. Wie steht es um die Gesundheitsversorgung im Kreis Birkenfeld und wie lässt sie sich verbessern?
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Hausarztpraxen im Kreis Birkenfeld schließen – nicht immer kommt Nachwuchs nach, auch wenn die Niederlassungsprämie des Kreises lockt, die allerdings nicht vom Land Rheinland-Pfalz finanziell unterstützt wird. Apothekerverbände schlagen Alarm: Im ländlichen Raum, auch im Kreis Birkenfeld, droht ein Apothekensterben.