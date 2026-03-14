Eine Frage zur Landtagswahl
Fehlende Hausärzte, Probleme am Klinikum – was tun?
Der Kreis sucht für das Klinikum Idar-Oberstein einen neuen Träger. Für einen Erweiterungsbau mussten die Kommunen mit Anteilen
Der Kreis sucht für das Klinikum Idar-Oberstein einen neuen Träger. Für einen Erweiterungsbau mussten die Kommunen mit Anteilen bürgen.
Fotostudio Hosser. Hosser

Hausarztpraxen und Fachärzte sind nicht überall ausreichend im Kreis Birkenfeld vorhanden. Für das Klinikum Idar-Oberstein wird ein neuer Träger gesucht. Wie steht es um die Gesundheitsversorgung im Kreis Birkenfeld und wie lässt sie sich verbessern?

Lesezeit 5 Minuten
Hausarztpraxen im Kreis Birkenfeld schließen – nicht immer kommt Nachwuchs nach, auch wenn die Niederlassungsprämie des Kreises lockt, die allerdings nicht vom Land Rheinland-Pfalz finanziell unterstützt wird. Apothekerverbände schlagen Alarm: Im ländlichen Raum, auch im Kreis Birkenfeld, droht ein Apothekensterben.

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Nahe-ZeitungWK 19 – Birkenfeld

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