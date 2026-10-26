Debatte in Idar-Oberstein FDP-Fraktion: Es gab sehr wohl geheime Treffen Vera Müller 26.10.2026, 09:33 Uhr

i Die Idar-Obersteiner FDP hat eine klare Meinung zu den Vorgängen der vergangenen Tage. Jacob Schröter/dpa

Die FDP-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat lehnt eine Erweiterung der Stadtspitze ab und sagt: „Uns vorliegende Informationen bestätigen, dass es sehr wohl Absprachen und geheime Treffen gegeben hat.“ Damit gemeint sind AfD, CDU und SPD.

Auch die Stadtrats-Fraktion der FDP nimmt Stellung zu den Vorkommnissen mit Blick auf den zurückgezogenen Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze, der für Furore gesorgt hat. Fraktionssprecher Bernhard Zwetsch erläutert: „ Seitens der FDP-Fraktion ist es uns ein großes Bedürfnis zu betonen, dass gerade das kommunalpolitische Engagement jüngerer Menschen grundsätzlich große Anerkennung verdient.







Artikel teilen

Artikel teilen