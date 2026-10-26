Debatte in Idar-Oberstein
FDP-Fraktion: Es gab sehr wohl geheime Treffen
Die Idar-Obersteiner FDP hat eine klare Meinung zu den Vorgängen der vergangenen Tage.
Die Idar-Obersteiner FDP hat eine klare Meinung zu den Vorgängen der vergangenen Tage.
Jacob Schröter/dpa

Die FDP-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat lehnt eine Erweiterung der Stadtspitze ab und sagt: „Uns vorliegende Informationen bestätigen, dass es sehr wohl Absprachen und geheime Treffen gegeben hat.“ Damit gemeint sind AfD, CDU und SPD. 

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Auch die Stadtrats-Fraktion der FDP nimmt Stellung zu den Vorkommnissen mit Blick auf den zurückgezogenen Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze, der für Furore gesorgt hat. Fraktionssprecher Bernhard Zwetsch erläutert: „ Seitens der FDP-Fraktion ist es uns ein großes Bedürfnis zu betonen, dass gerade das kommunalpolitische Engagement jüngerer Menschen grundsätzlich große Anerkennung verdient.
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