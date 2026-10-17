Brauchtum in der Krise? Fastnachtsumzug: Idar-Oberstein hat Sorgen – wer noch? Peter Bleyer 17.10.2026, 15:00 Uhr

i Ein Lichtermeer bewegte sich beim Nachtumzug 2026 durch Birkenfeld. Die Veranstaltung ist ein voller Erfolg. Gerhard Ding

Wie lange wird es noch einen Idar-Obersteiner Rosenmontagsumzug geben? Die Frage stellt man sich nicht nur bei der IKG. Die Organisation gestaltet sich immer schwieriger. Doch wie sieht es bei den anderen großen Umzügen im Kreis Birkenfeld aus?

Auch wenn es im nächsten Jahr wohl noch einen Rosenmontagsumzug in Idar-Oberstein geben wird, entwickelt sich die Organisation mehr und mehr zur unlösbaren Aufgabe. Ob und wie es perspektivisch weitergeht, steht in den Sternen. Wie sieht es derweil bei anderen Umzügen im Kreis Birkenfeld aus?







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