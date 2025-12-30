Das war 2025 Fastnachtsumzüge bei Kaiserwetter Karsten Schultheiß 30.12.2025, 20:00 Uhr

i Die leuchtenden, blinkenden und glitzernden Kostüme machen die beiden Nachtumzüge in Birkenfeld (Foto) und Rhaunen zu einem Erlebnis. Gerhard Ding

Jahresrückblick: Kaiserwetter, jubelnde Narren am Straßenrand und ein Meer aus Kostümen: Beim Straßenkarneval im Kreis Birkenfeld wird ausgelassen gefeiert - auch nachts.

25 Umzüge an den fünf närrischen Tagen zeigen, welch hohen Stellenwert der Straßenkarneval im Landkreis Birkenfeld hat. Aber auch die immer noch zahlreichen Prunksitzungen erfordern jede Menge Idealismus und Kreativität. Vielversprechend ist schon der Auftakt des Faschingswochenendes im Kreisgebiet mit den leuchtenden, blinkenden und glitzernden Kostümen, die die beiden Nachtumzüge in Birkenfeld und Rhaunen zu einem Erlebnis machen. In der ...







Artikel teilen

Artikel teilen