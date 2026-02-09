RPR-Moderator Kunze an Bord Fastnacht in Stiebse begeistert mit Tanz und Humor Hermann Mosel 09.02.2026, 19:00 Uhr

i Die Tanzgruppe Flashlights eröffneten in diesem Jahr den Reigen der farbenfrohen Showtänze. Hermann Mosel

Stipshausen feierte närrische Hochsaison: Zwischen kölschen Klängen, schrillen Wahrsagerinnen und einem überraschenden Auftritt von RPR1-Moderator Andreas Kunze wurde der Abend zum Fest für alle Sinne.

Martin Drumm konnte als Conférencier des Fastnachtsabends der Gymnastikgruppe Bleib fit rund 250 Gäste im Gemeindehaus begrüßen. Damit war das Haus bis auf den letzten Platz ausgebucht, und es wurden sogar noch Stehplätze angeboten.Den Auftakt machten die Flashlights unter der Leitung von Vivie Hammen mit einer kölschen Eröffnung.







