Jürgen Schmidt ist gestorben
Fast wäre er Idar-Obersteiner Bürgermeister geworden
Jürgen Schmidt freut sich über die Verbindung, die zu Ahmad entstanden ist. Der junge Mann nennt den Göttschieder liebevoll "Che
Jürgen Schmidt freut sich über die Verbindung, die zu Ahmad entstanden ist. Der junge Mann nennt den Göttschieder liebevoll "Chef".
Jürgen Schmidt

Jürgen Schmidt, der im Alter von 84 Jahren gestorben ist, prägte einspannendes Kapitel der Idar-Obersteiner Kommunalpolitik mit. Von einer schweren Erkrankung ließ er sich lange nicht unterkriegen. 

Lesezeit 2 Minuten
Jürgen Schmidt war immer ein geselliger und zupackender Mensch, der einen besonderen Humor und meistens gute Laune hatte. Seine positive Einstellung behielt der frühere Vorsitzende der CDU-Fraktion im Idar-Oberstein Stadtrat und frühere geschäftsleitende Beamte des Katasteramts in Birkenfeld auch dann noch bei, als er im Sommer 2023 eine Diagnose erhielt, die schlimmer kaum sein kann: Bei ihm wurde ein Glioblastom, ein aggressiver, unheilbarer ...
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