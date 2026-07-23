Jürgen Schmidt ist gestorben Fast wäre er Idar-Obersteiner Bürgermeister geworden Kurt Knaudt 23.07.2026, 11:00 Uhr

i Jürgen Schmidt freut sich über die Verbindung, die zu Ahmad entstanden ist. Der junge Mann nennt den Göttschieder liebevoll "Chef". Jürgen Schmidt

Jürgen Schmidt, der im Alter von 84 Jahren gestorben ist, prägte einspannendes Kapitel der Idar-Obersteiner Kommunalpolitik mit. Von einer schweren Erkrankung ließ er sich lange nicht unterkriegen.

Jürgen Schmidt war immer ein geselliger und zupackender Mensch, der einen besonderen Humor und meistens gute Laune hatte. Seine positive Einstellung behielt der frühere Vorsitzende der CDU-Fraktion im Idar-Oberstein Stadtrat und frühere geschäftsleitende Beamte des Katasteramts in Birkenfeld auch dann noch bei, als er im Sommer 2023 eine Diagnose erhielt, die schlimmer kaum sein kann: Bei ihm wurde ein Glioblastom, ein aggressiver, unheilbarer ...







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