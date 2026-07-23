Jürgen Schmidt, der im Alter von 84 Jahren gestorben ist, prägte einspannendes Kapitel der Idar-Obersteiner Kommunalpolitik mit. Von einer schweren Erkrankung ließ er sich lange nicht unterkriegen.
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Jürgen Schmidt war immer ein geselliger und zupackender Mensch, der einen besonderen Humor und meistens gute Laune hatte. Seine positive Einstellung behielt der frühere Vorsitzende der CDU-Fraktion im Idar-Oberstein Stadtrat und frühere geschäftsleitende Beamte des Katasteramts in Birkenfeld auch dann noch bei, als er im Sommer 2023 eine Diagnose erhielt, die schlimmer kaum sein kann: Bei ihm wurde ein Glioblastom, ein aggressiver, unheilbarer ...