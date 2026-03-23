Meinung zur Urwahl Herrstein
Fast schon eine Ohrfeige für Stephan Dreher

Überraschung bei der Urwahl in der VG Herrstein-Rhaunen: CDU-Bewerber Stephan Dreher und Marc Ruppenthal (AfD) sind raus. Julia Hagner, Kandidatin der Wählergruppe Pro Hunsrück, fordert in drei Wochen SPD-Mann Markus Schulz heraus.

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Für Stefan Dreher ist das Ergebnis vom Sonntag fast schon tragisch. Trotz des Rückenwindes aus Mainz ist es dem CDU-Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen nicht gelungen, wenigstens die Stichwahl in drei Wochen zu erreichen.

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