„Morgen, ihr Luschen!“ Fast-Heimspiel für Ausbilder Schmidt in Hettenrodt Leonhard Stibitz 12.10.2026, 06:00 Uhr

i Für den Ausbilder und für das Publikum ein gelungener Abend. Lach- statt Gewehrsalven. Zwerchfell und Lachmuskeln waren in ständiger Bereitschaft. Der Feldwebel hatte seine Zuhörer-Kompanie im Griff. Leonhard Stibitz

Ausbilder Schmidt tritt an: Holger Müller verwandelte das Hettenrodter Bürgerhaus in ein Feldlazarett der Heiterkeit. Scharfe Pointen, plattdeutsche Würze und viel Publikumsbeteiligung sorgten für einen kurzweiligen Abend.

Seit 27 Jahren ist Holger Müller mit seiner Kunstfigur Ausbilder Schmidt unterwegs, und angesichts der Weltlage ist sein Programm aktueller denn je. Der Ausbilder hält uns die Russen vom Leib, so viel ist klar. Wie das funktioniert, erklärt er bei seinem furiosen Auftritt im Bürgerhaus in Hettenrodt.







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