Schönstes Wetter, tolle Autos – und schon war die Idarer Fußgängerzone am Sonntagb voll. Das Konzept Oldtimer-Treffen von Stadtmarketing ging wieder mal voll auf.

An diesem sonnigen Sonntag hat alles gepasst. Moderates Sommerklima und eine Regenwahrscheinlichkeit, die gegen null ging, veranlassten viele Oldtimerfreunde dazu, ihre automobilen Schätzchen auszuführen – und zwar zum Treffen auf dem Idarer Schleiferplatz. Obwohl schon die beiden vergangenen Oldie-Veranstaltungen gut besucht waren, wurden sie weit übertroffen. Es waren kaum weniger als 300 historische Fahrzeuge, die ihren Weg zum diesjährigen Oldtimertreffen des Automobilclubs Idar-Oberstein fanden.

i Immer genug Dampf unter der Haube hat diese 427 Shelby Cobra durch 7 Liter Hubraum, verteilt auf 8 V-förmig angeordnete Zylinder Leonhard Stibitz

Der richtete die Veranstaltung wie immer zusammen mit der Stadt Idar-Oberstein/Stadtmarketing aus und konnte sich dabei der Unterstützung der Kreissparkasse Birkenfeld erfreuen. Offizieller Start war für 10 Uhr vorgesehen, doch da waren bereits die meisten der begehrten Plätze auf dem Schleiferplatz vergeben. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht folgte ein Klassiker dem nächsten. Da fehlten weder amerikanische Corvettes, noch die deutsche Fraktion, vertreten durch Käfer, Kadett und Capri, Lancia und Alfa aus Italien, Citroen und Renault aus Frankreich, und mit zwei GAZ Wolga waren sogar Fahrzeuge russischer Bauart vertreten.

i Historische Autos und Motorräder, so weit das Auge reicht. Es waren wohl rund 280 Fahrzeuge am und um den Schleiferplatz. Leonhard Stibitz

Das älteste Fahrzeug war ein Ford T, die sogenannte Tin Lizzy, Baujahr 1915. Ein BAW Spatz, ein kleines offenes Autochen mit 10 PS Leistung und Kunststoffkarosserie, sorgte ebenso für Aufsehen wie ein Ihle-BMW Typ 3/15 von 1930 oder ein DKW F 7, der eine mit Kunstleder bespannte Sperrholzkarosserie aufweist. Auch die unterschiedlichsten Antriebskonzepte konnte man bestaunen: Der Wankelmotor im Mazda RX 7, ein Diesel im „Wanderdüne“ genannten Mercedes 200, Zwei- und Viertaktmotoren und Hubräume jenseits der Sieben-Liter-Marke waren vertreten. Von der Bildfläche verschwundene Marken wie Glas und Borgward konnte man ebenso bewundern wie Oldies, die bei den einst namhaften Karosseriebaufirmen wie Karmann und Baur entstanden.

i Nicht zu übersehen, geschweige denn zu überhören war dieser Pampa-Traktor, ein argentinischer Lizenzbau eines Lanz-Bulldog, der mächtig Eindruck auf die Gäste machte. Leonhard Stibitz

Nach und nach füllte sich die komplette Fußgängerzone mit historischen Fahrzeugen und interessierten Zaungästen. Die konnten die komplette Fahrzeugpalette bestaunen, vom Mini-Motorrad Honda Monkey über den Heckflossen-Cadillac Series 62 bis zum Pampa- Traktor. Letzteres ist ein wahres Acker-Monster. Zum Starten muss der Glühkopfmotor mittels eines Brenners vorgewärmt werden. Wenn er dann gestartet ist, ist er nicht mehr zu überhören. Die Demonstration dessen fand große Beachtung.

Das Konzept stimmte: Die Teilnahme am Treffen und an der optionalen Ausfahrt war kostenfrei. Die ersten 150 einfahrenden Oldtimer bekamen sogar noch ein ansehnliches Teilnehmerschild. An diesem Wochenende waren in der näheren Umgebung auch keine sonstigen Oldtimertreffen, und so hatte Petrus ein Einsehen, denn bei Regen holen die wenigsten Oldie-Fans ihre Garagenschätze hervor. Das wäre dann für die Veranstalter eine Katastrophe gewesen.

i Ihren eigenen Logenplatz hatten sich diese Teilnehmer mitgebracht. Auf der Ladefläche eines 1965er-Unimog (Universal Motorgerät) lässt es sich so ausgestattet gut aushalten. Leonhard Stibitz

An den Kfz-Kennzeichen war zu erkennen, dass viele auswärtige Gäste, zum Teil von sehr weit her angereist kamen. Bei denen mit BIR-Nummer wunderten sich viele, dass Fahrzeuge dabei waren, die man zuvor noch nie auf der Straße gesehen hatte.

Auch Oberbürgermeister Frank Frühauf zeigte sich begeistert und lobte sowohl Ausrichter als auch Teilnehmer und freute sich über den regen Besuch in der Edelsteinstadt. Die Kooperation mit Stadtmarketing sorgte dafür, dass es keine bürokratischen Hürden gab. Auch die Gastronomie auf dem Schleiferplatz profitierte von dem großen Zuspruch. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von DJ Florian Reidenbach, der einen Riecher für die zeitgenössischen Hits hatte und die Lautstärke der Musik so wählte, dass noch Benzingespräche entspannt geführt werden konnten.

i Ein VW Käfer 1303 Cabriolet auf dem Weg zur Ausfahrt auf einer kurvenreichen 60-Kilometer-Strecke, die anhand eines akribisch ausgearbeiteten Roadbooks zu erkunden war. Leonhard Stibitz

Der Automobilclub Idar-Oberstein war vom guten Zuspruch restlos begeistert. In den vergangenen Jahren waren Teilnehmerschilder übrig geblieben. Die wurden gegen eine Spende in diesem Jahr ausgegeben. So kamen dann weitere 250 Euro in die Spendenbox, die nun dem Tierheim übergeben werden.