Kunsthalle Berschweiler Farben, Formen, Vielfalt Sebastian Schmitt 29.09.2025, 11:00 Uhr

i Farben, Formen, Vielfalt: Die in der Kunsthalle Art Affect ausgestellten Werke – von abstrakter Malerei über Skulpturen bis hin zu Fotografie – spiegeln die ganze Bandbreite des Kunstvereins Obere Nahe wider. Sebastian Schmitt

Die ausgestellten Werke – von abstrakter Malerei über Skulpturen bis hin zu Fotografie – spiegeln die ganze Bandbreite des Kunstvereins Obere Nahe wider. Zur Eröffnung der Jahresausstellung herrschte volles Haus in der Kunsthalle Art Affect.

– Die Kunsthalle Art Affect platzte am Sonntag bei der Vernissage der Ausstellung „Expressive Impulsivität“ aus allen Nähten: Rund um die Halle herrschte dichtes Gedränge, Parkplätze an Haus und Sportplatz waren bis zum letzten Platz gefüllt. Viele Besucherinnen und Besucher aus der Region, von Kirn über Idar-Oberstein bis nach Bad Kreuznach, nutzten die Gelegenheit, die Werke von 22 Künstlerinnen und Künstlern des Kunstvereins Obere Nahe zu ...







