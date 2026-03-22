„Das war die Musik meiner Jugend“ - das sagte nicht nur ein hochzufriedener Konzertveranstalter Jürgen Schug nach dem ausverkauften Gastspiel der Tributeband in der Birkenfelder Stadthalle. Auch bei den Besuchern sorgte der Abend für feuchte Augen.
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Schon vor Beginn des Konzerts war klar: Das wird ein Abend für Gitarrenliebhaber. Nicht weniger als 15 Saiten-Langhälse, mehrere Bassgitarren und ein Banjo warteten da in ihren Ständern auf den Einsatz. Das im Südwesten seit Jahren sehr bekannte Eagles Projekt aus dem Raum Kaiserslautern/Landstuhl war am Samstagabend zu Gast und brachte sicher mehr als 100 Fans mit nach Birkenfeld.