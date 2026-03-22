Eagles Project in Birkenfeld Fans erleben drei Stunden ein Highlight am anderen Stefan Conradt 22.03.2026, 15:56 Uhr

i Das Eagles Project war zu Gast in Birkenfeld und bekam beim fast dreistündigen Konzert viel Applaus. Stefan Conradt

„Das war die Musik meiner Jugend“ - das sagte nicht nur ein hochzufriedener Konzertveranstalter Jürgen Schug nach dem ausverkauften Gastspiel der Tributeband in der Birkenfelder Stadthalle. Auch bei den Besuchern sorgte der Abend für feuchte Augen.

Schon vor Beginn des Konzerts war klar: Das wird ein Abend für Gitarrenliebhaber. Nicht weniger als 15 Saiten-Langhälse, mehrere Bassgitarren und ein Banjo warteten da in ihren Ständern auf den Einsatz. Das im Südwesten seit Jahren sehr bekannte Eagles Projekt aus dem Raum Kaiserslautern/Landstuhl war am Samstagabend zu Gast und brachte sicher mehr als 100 Fans mit nach Birkenfeld.







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