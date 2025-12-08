Messe Idar-Oberstein Family Days: Kinder hüpften und kletterten um die Wette Sebastian Schmitt 08.12.2025, 16:46 Uhr

i Hüpfspaß ohne Pause: Bei den „Family Days“ in der Messehalle Weierbach konnten Kinder auf 18 verschiedenen Hüpfburgen nach Herzenslust toben und auch klettern. Sebastian Schmitt

Viel Spaß und Stimmung herrschten am Wochenende in der Messehalle: 18 Hüpfburgen warteten aug große und kleine Besucher, darunter auch eine riesige Traktor-Hüpfburg.

Hüpfburgen, strahlende Kinder und entspannte Eltern: Die „Family Days“ in der Messehalle boten am Wochenende genau das, was sich Veranstalter Tobias Bamberg erhofft hatte. „Wir hatten ein tolles Wochenende, die Rückmeldungen der Familien waren durchweg positiv“, zieht der Chef von ETB Eventtechnik ein zufriedenes Fazit.







