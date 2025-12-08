Family Days: Kinder hüpften und kletterten um die Wette

Viel Spaß und Stimmung herrschten am Wochenende in der Messehalle: 18 Hüpfburgen warteten aug große und kleine Besucher, darunter auch eine riesige Traktor-Hüpfburg.
Hüpfburgen, strahlende Kinder und entspannte Eltern: Die „Family Days“ in der Messehalle boten am Wochenende genau das, was sich Veranstalter Tobias Bamberg erhofft hatte. „Wir hatten ein tolles Wochenende, die Rückmeldungen der Familien waren durchweg positiv“, zieht der Chef von ETB Eventtechnik ein zufriedenes Fazit.