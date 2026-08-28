Dorferneuerung in Berschweiler
Familie überlässt kostenfrei Fläche für den Spielplatz 
Gute Fortschritte macht der Neubau des Gemeindehauses in Berschweiler. Im Frühjahr nächsten Jahres ist die Einweihung angedacht.
Gute Fortschritte macht der Neubau des Gemeindehauses in Berschweiler. Im Frühjahr nächsten Jahres ist die Einweihung angedacht.
Günter Weinsheimer

Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Berschweiler geht planmäßig voran. Im nächsten Bauabschnitt wird das Außengelände mit viel ehrenamtlicher Arbeit neu gestaltet. Dazu gehört auch eine Erweiterung des Spielplatzes.

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Ortsbürgermeister Hubert Paal nutzte die Gelegenheit beim vierten Dorffest auch dazu, die anwesenden Bürger über den Fortgang der Arbeiten des Gemeindehaus-Neubaus sowie die Gestaltung der neuen Dorfmitte zu informieren. „Die Arbeiten machen gute Fortschritte“, sagte er.
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