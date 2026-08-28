Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Berschweiler geht planmäßig voran. Im nächsten Bauabschnitt wird das Außengelände mit viel ehrenamtlicher Arbeit neu gestaltet. Dazu gehört auch eine Erweiterung des Spielplatzes.
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Ortsbürgermeister Hubert Paal nutzte die Gelegenheit beim vierten Dorffest auch dazu, die anwesenden Bürger über den Fortgang der Arbeiten des Gemeindehaus-Neubaus sowie die Gestaltung der neuen Dorfmitte zu informieren. „Die Arbeiten machen gute Fortschritte“, sagte er.