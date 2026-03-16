Meteoriten über dem Hunsrück Fallende Steine versetzen Menschen in Angst und Staunen Karl-Josef Zimmermann 16.03.2026, 11:40 Uhr

i Diese Darstellung aus der Schedelschen Weltchronik von 1493 zeigt den Donnerstein von Ensisheim vom 7. November 1492. Es handelt sich um einen der ältesten beschriebenen Meteoritenfälle in Europa. Das Hauptstück des Steins befindet sich heute im Museum in Ensisheim im Elsass. Schedelsche Weltchronik. wiki commons

Der Meteoriteneinschlag Anfang März in Koblenz war nicht der erste solche Vorfall in der Region. Daran erinnert der Hottenbach Pfarrer nd Heimatkundler Erik Zimmermann.

Ein spektakuläres Himmelsereignis hat am 8. März viele Menschen in Rheinland-Pfalz und weit darüber hinaus in Schrecken versetzt. Am Abend zog ein Meteorit als leuchtende Feuerkugel über den Himmel und sorgte für zahlreiche Notrufe. In Koblenz-Güls durchschlug ein Gesteinsfragment sogar das Dach eines Wohnhauses.







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