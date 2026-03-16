Der Meteoriteneinschlag Anfang März in Koblenz war nicht der erste solche Vorfall in der Region. Daran erinnert der Hottenbach Pfarrer nd Heimatkundler Erik Zimmermann.
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Ein spektakuläres Himmelsereignis hat am 8. März viele Menschen in Rheinland-Pfalz und weit darüber hinaus in Schrecken versetzt. Am Abend zog ein Meteorit als leuchtende Feuerkugel über den Himmel und sorgte für zahlreiche Notrufe. In Koblenz-Güls durchschlug ein Gesteinsfragment sogar das Dach eines Wohnhauses.