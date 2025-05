Rund 125 jugendliche Radfahrer durchfahren eine rund 500 Kilometer lange Strecke durch Rheinland-Pfalz, Belgien, Luxemburg, Frankreich und das Saarland. Sport, Spaß und Gemeinschaftssinn werden gelebt, symbolisch wird für ein offenes und gemeinsames Europa in die Pedale getreten. Die Spenden, die in diesem Zusammenhang gesammelt werden, kommen dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda zu Gute. Auch in diesem Jahr können die Organisatoren eine Mannschaft aus dem ostafrikanischen Land bei der Tour begrüßen.

Seit 2013 ist Birkenfeld im Tourplan gesetzt und bis auf die Jahre 2013 und 2016, da war man Zwischenstation, auch Etappenort. Das bedeutet, Schlafplätze und Verpflegung zu organisieren und natürlich auch einen gebührenden Empfang vorzubereiten. Das gelang stets sehr zur Zufriedenheit aller Beteiligten.

Ausgerichtet wird das Event von der Europäischen Akademie des rheinland-pfälzischen Sports Trier sowie dem EuroSportPool und wird unterstützt vom Land Rheinland-Pfalz.

Tourstart ist am 28 Juni. Die erste Tagesetappe endet in Traben-Trarbach, wo in diesem Jahr auch der Ruanda-Tag gefeiert wird. Am 29. Juni erreicht die Tour dann Birkenfeld, im Anschluss an die anstrengenden Höhenmeter am Erbeskopf. Nachdem das Begrüßungsfest in den Vorjahren in der Jahn-Turnhalle stattfand, soll – gutes Wetter vorausgesetzt- die Feier im Birkenfeld Schwimmbad stattfinden.

In den vergangenen Jahren war stets eine Gruppe aus Birkenfeld im Radler-Team dabei. Das klappte in diesem Jahr leider nicht. Trotzdem freut sich das Orga-Team mit Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel, Marco Welker (FOS Birkenfeld) und Leo Stibitz (KSK Birkenfeld) auf den Besuch. Beim Vor-Ort-Besuch besprachen sich die Gastgeber mit den Organisatoren Klaus Klaeren und Kaspar Porz und legten letzte Details fest. les