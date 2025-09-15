„ Das hätte viel schlimmer ausgehen können“, beschreibt der Idar-Obersteiner Wehrleiter Jörg Riemer den glimpflichen Ausgang eines Unfalls im Vollmersbachtal. Beim Befahren der L177 in Richtung Vollmersbach bemerkte eine Fahrzeugführerin zwei just in dem Moment umstürzende Bäume und konnte diesen gerade noch ausweichen. Blatt- und Astwerk streiften das Fahrzeug und beschädigten es leicht.

Sowohl die Fahrerin als auch ihr Kleinkind, welches sich mit im Wagen befand, blieben unverletzt und konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Beide wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht. Neben der Beseitigung der bereits umgestürzten Bäume mussten die 15 Kräfte der Wache 1 noch zwei weitere Bäume fällen, da auch diese umzustürzen drohten.

i Feuerwehreinsatz in Vollmersbach Hosser. HOSSER

Für gut eine halbe Stunde war die Landstraße voll gesperrt. Für die Feuerwehr Idar-Oberstein war es am Montag bereits der zweite Einsatz, bei dem Bäume umgestürzt waren. scc