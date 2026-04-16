Sperrung in Idar-Oberstein: Fahrbahnerneuerung in der Flugplatzstraße beginnt
Sperrung in Idar-Oberstein
Fahrbahnerneuerung in der Flugplatzstraße beginnt
Autofahrer, aufgepasst: Die K 37 wird ab dem 22. April zwischen Göttschied und dem Kreisverkehrsplatz Vollmersbachtal in Idar voll gesperrt. Die Baustelle wird etwa zwei Monate dauern.
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Die beauftragte Firma Juchem Asphaltbau wird am Mittwoch, 22. April, mit den Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke der Kreisstraße 37 (Flugplatzstraße) beginnen. Der betroffene Abschnitt erstreckt sich zwischen dem Kreisverkehrsplatz Vollmersbachstraße in Idar und dem Stadtteil Göttschied.