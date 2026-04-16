Sperrung in Idar-Oberstein Fahrbahnerneuerung in der Flugplatzstraße beginnt 16.04.2026, 11:00 Uhr

i Am 22. April geht es los: Die Fahrbahndecke der Flugplatzstraße wird zwischen dem Kreisverkehr in der Vollmersbachstraße in Idar (Foto) und Göttschied erneuert. Wegen der Bauarbeiten muss dieses K37-Teilstück für circa zwei Monate voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Foto: Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Autofahrer, aufgepasst: Die K 37 wird ab dem 22. April zwischen Göttschied und dem Kreisverkehrsplatz Vollmersbachtal in Idar voll gesperrt. Die Baustelle wird etwa zwei Monate dauern.

Die beauftragte Firma Juchem Asphaltbau wird am Mittwoch, 22. April, mit den Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke der Kreisstraße 37 (Flugplatzstraße) beginnen. Der betroffene Abschnitt erstreckt sich zwischen dem Kreisverkehrsplatz Vollmersbachstraße in Idar und dem Stadtteil Göttschied.







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