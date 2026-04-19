Jahresprogramm am Bostalsee : Fackellauf, Drohnenshow und die Toten Hosen
Jahresprogramm am Bostalsee
Fackellauf, Drohnenshow und die Toten Hosen
21 Veranstaltungen gibt’s in diesem Jahr am Bostalsee. Zum Programm gehören Klassiker wie das Seefest, drei große Open-Airs, aber auch Neues und Besonderes. Und eine Lieblingsband kehrt zurück nach Bosen.
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21 Veranstaltungen wird es in diesem Jahr am Bostalsee geben. Bei der Vorstellung des Programms sprach Landrat Udo Recktenwald (CDU) von einer „Mischung aus Bewährtem und Neuem“. Zunächst richtete er aber den Blick auf ein besonderes Event 2026.