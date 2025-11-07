VfR Baumholder Fachfirma trägt die alten Kunststofffasern in Bahn ab 07.11.2025, 06:00 Uhr

i Die Fachfirma hat am Dienstag und Mittwoch die Bahnen des alten Kunstrasens entfernt. Benjamin Werle

Am Dienstag und Mittwoch hat die Fachfirma mit dem Rückbau der alten, abgenutzten Oberfläche des Kunstrasens im Brühl begonnen. In der nächsten Woche folgen die ersten Arbeiten für den Neuaufbau. Parallel hat der VfR mit dem Pflastern begonnen.

Der alte Kunstrasen ist in zwei Arbeitstagen komplett abgetragen und die mit Sand gefüllten Kunstfaserbahnen sind aufgerollt worden. „Die Arbeiten laufen zügig“, berichtet Matthais Dingert, Abteilungsleiter Fußball beim VfR. Die Fachfirma habe die Kunstrasenbahnen mit speziellen Maschinen nach und nach abgetragen und die Bahnen außerhalb des Platzes gelagert.







