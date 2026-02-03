Eisregen und Schnee
Extrem gefährliche Wetterlage kam mit Vorwarnung
Die Winterdienste waren im Dauereinsatz.
Reiner Drumm. Rd

Lesezeit 1 Minute
Teils extrem gefährliche Wetterbedingungen herrschten am Dienstag im Hochwald und im Hunsrück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits im Vorfeld vor einer Eisregenfront gewarnt, die über das Saarland und Rheinland-Pfalz hinwegziehen sollte.

Unwetter

