Sichtung bei Hoppstädten Experten sind sicher: Im Wald ist ein Schakal unterwegs Andrea Brand 12.03.2026, 19:00 Uhr

i Der Goldschakal auf Wanderschaft in Hoppstädten Wim Van Laarhoven

In den Wäldern zwischen Hoppstädten und Sien hat sich vermutlich ein Goldschakal fest eingerichtet. Ein aktuelles Foto aus der Gemarkung Hoppstädten hat die Diskussion neu aufflammen lassen: Fuchs oder Schakal? Drei Experten sind sich einig.

Zwischen Hoppstädten und Sien, dort, wo die Wälder enger zusammenrücken und die Grenzen der Landkreise Kusel und Birkenfeld kaum noch zu spüren sind, verdichtet sich ein Verdacht, der hier draußen schon länger aufgekommen ist: Immer mehr spricht dafür, dass sich ein Goldschakal in unserer Region fest eingerichtet hat.







Artikel teilen

Artikel teilen