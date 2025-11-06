Vortrag am Schmuck-Campus Experimenteller Ansatz außerhalb der Komfortzone 06.11.2025, 06:00 Uhr

Mit der Ausstellungseröffnung von Christoph Zellweger und einem Vortrag zur Arbeitsweise des internationalen Kollektivs „Extranalities“ ist am Campus Edelstein und Schmuck in Idar-Oberstein das neue Vortragsformat „Studium Generale“ gestartet.

Derzeit laufen gleich zwei hochinteressante Ausstellungen zum Thema „Neuer Schmuck“ in Idar-Oberstein: „Extranalities - The First, the Worst, the Best & the Rest Experiment und Austausch“ in der Villa Bengel sowie „Kunst, kreative Forschung und Widerstand: Christoph Zellweger zu Gast am Campus Edelstein und Schmuck“.







