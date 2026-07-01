Kunstverein Obere Nahe Experimente, die von monumental bis normal reichen Sascha Saueressig 01.07.2026, 15:00 Uhr

i Helmut Schmid führte die Besucher in die Werke der neuen Ausstellung des Kunstvereins Obere Nahe im Goldenen Engel ein. Reiner Drumm. Rd

Der Kunstverein Obere Nahe zeigt 70 Fotografien, Bilder und Skulpturen seiner Künstler im Goldenen Engel in einer Werksschau. Noch bis 12. Juli sind in Baumholder die Arbeiten aus der jüngsten Schaffensperiode zu sehen.

Trotz der drückenden Temperaturen fanden sich doch viele Kunstfreunde zur Eröffnung der Ausstellung des Kunstvereins Obere Nahe in den Goldenen Engel nach Baumholder ein. Auch Landrat Miroslaw Kowalski und die neue Landtagsabgeordnete Caroline Pehlke zählten zu den Gästen.







Artikel teilen

Artikel teilen