Streit in Vollmersbach Ex-Ortschef: Straßenausbau unpopulär, aber richtig Kurt Knaudt 24.03.2026, 15:00 Uhr

i In Vollmersbach hängt der Haussegen schief. Hosser (Archiv). Hosser

Nun schaltet sich der ehemalige Ortsbürgermeister Dieter Petsch in die Diskussion um die Straßenausbaubeiträge in Vollmersbach ein und stärkt seinem Nachfolger Matthias Hautmann und dem Gemeinderat den Rücken.

Für eine differenzierte Betrachtung in der Diskussion um die Straßenausbaubeiträge in Vollmersbach wirbt der ehemalige Ortsbürgermeister Dieter Petsch in einer Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung. „Mit großem Interesse und Erstaunen“ habe er die jüngsten Presseberichte und Leserbriefe zu dem Thema verfolgt.







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