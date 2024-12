Oma in Rhaunen der größte Fan Ex-Model Taynara spielt Hauptrolle in „Der Palast“ 20.12.2024, 15:00 Uhr

i In der Hoffnung das Publikum zurückzugewinnen, schlägt der Palast mit einer neuen Show auf. Links ist Tanara Silva-Wolf zu sehen. Nadja Klier. ZDF und Nadja Klier

Tänzerin, Model, Schauspielerin: Seit 2016, als Taynara Silva-Wolf, deren geliebte Oma Gisela Wolf in Rhaunen lebt, bei „Germany’s Next Topmodel „ teilnahm, ist viel passiert. Nun spielt die 28-Jährige eine Hauptrolle im ZDF-Mehrteiler „Der Palast“.

Im Frühjahr sah man sie in der ZDF-Dramedy-Serie „Pumpen“ als Yoga-Lehrerin. Offenbar hat sie einen guten Job gemacht, denn nun ist Taynara Silva-Wolf, die die Herzen der Fans im Sturm eroberte, als sie im Jahr 2016 ins Finale von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) kam und eine enge Verbindung zu Rhaunen hat, in einem echten TV-Highlight zu sehen.

