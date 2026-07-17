Lärmbelästigung? Evergreen-Party in Schwollen mehrmals Thema vor Gericht Niels Heudtlaß 17.07.2026, 13:13 Uhr

i Schon beim Secret-Beats-Event im Sommer 2024 war die Evergreen-Location gut besucht. Vincent Dommer

Ein Antragsteller beklagte Lärmbelästigung aufgrund der Events am Schwollbach. Was Ruhezeiten und Lärmpegel anging, bekam er recht – diese muss der Veranstalter Evergreen einhalten. Einen zweiten Antrag lehnte das Verwaltungsgericht Koblenz ab.

Der Evergreen-Summer in Schwollen ist in den vergangenen Tagen mehrmals Thema beim Verwaltungsgericht Koblenz gewesen. Dabei ging es um die Lärmbelästigung, die ein Antragsteller per Eilanträgen gegen die Veranstaltungsreihe anführte. Die Veranstaltungslocation Evergreen direkt am Schwollbach hat seit dem 15.







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