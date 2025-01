Mahnwache in Idar-Oberstein Etwa 300 Teilnehmer protestieren gegen AfD-Empfang 19.01.2025, 12:00 Uhr

i Die "Omas gegen Rechts" waren auf der Mahnwache mit einer großen Gruppe vertreten. Niels Heudtlaß

Beim Neujahrsempfang des Kreisverbands Birkenfeld der AfD in Idar-Oberstein war unter anderem der Bundessprecher der Partei, Tino Chrupalla, als Redner eingeladen. Vor der Messe hielten rund 300 Menschen eine Mahnwache gegen die Veranstaltung ab.

Der AfD-Kreisverband Birkenfeld hatte am Samstagabend zum Neujahrsempfang der Partei in die Messe Idar-Oberstein geladen. Eine Mahnwache gegen die AfD-Veranstaltung fand auf der Straße vor dem Messegelände statt. Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 300 Teilnehmer an der Gegenveranstaltung teil.

