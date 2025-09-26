Ein tragischer Unfall in Idar vor zweieinhalb Jahren wirkt noch immer nach. Nach der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Bad Kreuznach ist aber klar: Der zum Tatzeitpunkt alkoholisierte Verursacher muss ins Gefängnis.
Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte einen 66 Jahre alten Angeklagten aus Idar-Oberstein wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt – ohne Bewährung.