Es steht fest: Müllgebühren steigen um 20 Prozent

20 Prozent – das hört sich gewaltig an. Es sind aber lediglich rund 4 Euro, die ein Vier-Personen-Haushalt ab dem 1. Januar jeden Monat mehr für die Müllabfuhr zahlen muss. Ansonsten hätte dem AWB ein Millionenloch in der Kasse gedroht.
Lesezeit 3 Minuten
Es war eigentlich schon nach dem einhelligen Votum des Werksausschusses des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) Anfang November klar: Im kommenden Jahr steigen die Müllgebühren im Nationalparklandkreis – und zwar um rund 20 Prozent. Der Beschlussempfehlung des Ausschusses folgte jetzt der Kreistag bei vier Nein-Stimmen aus Reihen der SPD, der Linken und der Liste Worst.