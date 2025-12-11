Birkenfelder Kreistag Es steht fest: Müllgebühren steigen um 20 Prozent Stefan Conradt 11.12.2025, 11:00 Uhr

i Die Gebühren für die Müllabfuhr steigen im Landkreis Birkenfeld erstmals seit elf Jahren, dafür um satte 20 Prozent. Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance / dpa

20 Prozent – das hört sich gewaltig an. Es sind aber lediglich rund 4 Euro, die ein Vier-Personen-Haushalt ab dem 1. Januar jeden Monat mehr für die Müllabfuhr zahlen muss. Ansonsten hätte dem AWB ein Millionenloch in der Kasse gedroht.

Es war eigentlich schon nach dem einhelligen Votum des Werksausschusses des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) Anfang November klar: Im kommenden Jahr steigen die Müllgebühren im Nationalparklandkreis – und zwar um rund 20 Prozent. Der Beschlussempfehlung des Ausschusses folgte jetzt der Kreistag bei vier Nein-Stimmen aus Reihen der SPD, der Linken und der Liste Worst.







Artikel teilen

Artikel teilen