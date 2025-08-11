Der Campus für Edelstein und Schmuck in Idar-Oberstein ist deutschlandweit einzigartig – ein Ort, an dem Kunst, Handwerk und Design verschmelzen. Doch es mangelt an Vorpraktikumsplätzen.

Der Edelstein-Campus Idar-Oberstein schlägt Alarm: Es gibt zu wenig Vorpraktikumsplätze. Aktuell gibt es zwei Bewerberinnen um einen Studienplatz, die sich wohl anders orientieren müssen, weil sie keinen Vorpraktikumsplatz finden. Laut „Eignungsprüfungsordnung“ der Hochschule Trier müssen Anwärter vor Studienbeginn ein solches Vorpraktikum vorweisen. So sollen die künftigen Studenten bereits einige handwerkliche Grundlagen für ihr Designstudium mit an den Campus bringen, ehe das eigentliche, dreijährige Bachelor-Studium beginnt.

„Schnupper“-Praktikum reicht nicht

Was bei den Studiengängen Mode und Innenarchitektur, die die Hochschule in Trier ebenfalls im Bereich Design anbietet, mit kurzen, zweimonatigen „Schnupper“-Praktika meist schnell erledigt ist, gestaltet sich bei der Edelstein- und Schmuckbearbeitung schwieriger - für dieses komplexe Feld reicht ein solch kurzer Zeitraum nicht aus. Hier ist ein zwölfmonatiges Praktikum in der Prüfungsordnung vorgeschrieben –mindestens10MonatedavonmüssenvorStudienantritterbrachtsein. Im Vorpraktikum bekommen die angehenden Studierenden die Grundlagen des Handwerks vermittelt, lernen Werkstoffe und Materialien kennen, erhalten einen Einblick in Bearbeitungstechniken, Planungsmethoden und Arbeitsabläufe.

„Ein Vorpraktikum in einer Idar-Obersteiner Steinfirma ist oft der Anfang einer Leidenschaft für die Arbeit mit Edelsteinen – solche Leute nehmen wir mit Kußhand!“

Theo Smeets

Doch die Zahl der Praktikumsplätze ist nach Corona drastisch geschrumpft, wie Studienleiter Theo Smeets und Carolin Denter, Leiterin der Schmuckwerkstätten am Campus Edelstein und Schmuck in Idar, verdeutlichen: „Wir erleben eine wachsende Nachfrage nach unserem Studiengang, aber viele talentierte Bewerber und Bewerberinnen haben nach der Zulassung große Schwierigkeiten, einen Betrieb für ihr Vorpraktikum zu finden.“

So scheitern immer mehr angehende Studierende bereits an dieser Hürde– was dann bedauerlicherweise zur Rückgabe des Studienplatzes führt. „Diese jungen Menschen haben wir dann nicht nur für das Studium, sondern auch für die Edelstein- und Schmuckbranche verloren. Und das in Idar-Oberstein, einer Region, die seit Jahrhunderten vom Edelstein- und Schmuckhandwerk geprägt ist“, wundert sich Carolin Denter.

Bereich der Steinbearbeitung ist jetzt gefragt

Die Hochschule bietet an, dieses Vorpraktikum in Abschnitte von mehreren Monaten und in verschiedene Gewerke zu unterteilen, zwei Monate können mittlerweile auch in den Werkstätten des Campus absolviert werden. Auch können Praktikant/innen beispielsweise zwei Tage pro Woche in einem Betrieb arbeiten und drei Tage in einem anderen. „Jede zeitliche Konstellation ist denkbar“, so Smeets. Edelsteinschleifereien, aber auch Gravier- und Lapidärbetriebe, Gold- und Silberschmieden oder Fasserbetriebe kommen dabei als Praktikumsstätten infrage. „Für diesen Ausbildungsschritt ist auch der klassische Meisterbrief nicht zwingend notwendig“, erläutert der Studienleiter.

Insbesondere der in Idar-Oberstein dominierende Bereich der (Edel-)Steinbearbeitung sei nun gefragt. „Leichter finden Studieninteressierte ein Vorpraktikum im Metallbereich – schlichtweg, weil es in Deutschland nun mal viel mehr Goldschmieden als Edelsteinschleifereien gibt“, erläutert Smeets,dersichüberjede/nBewerber/inmitSchleifvorkenntnissenfreut: „EinVorpraktikumineinerIdar-ObersteinerSteinfirmaistoftderAnfangeinerLeidenschaftfürdieArbeitmitEdelsteinen–solcheLeutenehmenwirmitKusshand!“

„Ob durch Praktika, Ausbildungsplätze oder kürzere Hospitationen – jede Form der Kooperation hilft, das Fundament für die nächste Generation an Gestalter/innen und Handwerker/innen zu sichern“, sagen die Verantwortlichen der Hochschule. Dabei profitierten auch die Betriebe selbst: „Mittlerweile bleiben Absolventinnen und Absolventen zunehmend nach dem Studium in Idar-Oberstein – als qualifizierte Fachkräfte, kreative Köpfe und engagierte Mitarbeitende, sei es in der Produktion, im Design oder im Kundenkontakt.“ Hinzu komme: Viele Betriebe haben bereits heute Probleme, qualifizierte Mitarbeiter oder gar Nachfolger zu finden. „Und gutes Personal benötigt nun mal eine gute Ausbildung“, unterstreicht Carolin Denter die Wichtigkeit des Studiums.

Nach Corona ist die Liste geschrumpft

Bis Corona habe man eine Liste von Firmen gehabt, die in puncto Vorpraktikum immer Gewehr bei Fuß standen. Die sei jetzt aber deutlich kürzer geworden, zum Teil, weil Betriebe geschlossen wurden oder die Inhaber sich für zu alt für die Aufgabe ansehen oder einfach zu wenig Platz oder zu wenig Zeit haben. Deshalb wünscht sich der Edelstein-Campus neue Kontakte auch zu jüngeren Unternehmern und Unternehmerinnen, die bereit sind, ihr Wissen in der Steinbearbeitung oder dem Goldschmiedehandwerk an junge Menschen weiterzugeben – es gibt ja auch mittlerweile einige „Ehemalige“, die erfolgreich eigene Unternehmen führen, wie der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt unlängst verdeutlichte.

„Die Hochschule steht sehr gerne bereit, um Betriebe bei der Integration von Praktikant/innen zu unterstützen, und möchte gemeinsam mit den regionalen Firmen dafür sorgen, dass Idar-Oberstein auch in Zukunft für höchste handwerkliche und gestalterische Qualität steht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule Trier. „Wenn Sie also ein Vorpraktikum im Edelstein- oder Goldschmiedebereich (oder kombiniert) anbieten können – und sei es nur für einige Monate – melden Sie sich gerne bei der Hochschule unter der Mailadresse c.denter@ges.hochschule-trier.de oder telefonisch unter der Nummer 06781/946318.