Museen laden ein Es ist wieder „Lange Nacht der Edelsteine“ 24.03.2026, 11:30 Uhr

i Auch das Fischbacher Kupferbergwerk ist bei der "Langen Nacht der Edelsteine" wieder dabei. Till Nawroth/MIO

Die Edelsteinstadt Idar-Oberstein steht am Samstag, 28. März, ganz im Zeichen ihrer traditionsreichen Geschichte: Bei der „Langen Nacht der Edelsteine“ öffnen von 19 bis 24 Uhr zahlreiche Museen, historische Werkstätten und Bergwerke wieder ihre Türen und bieten Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches Programm rund um Mineralien, Edelsteine und regionale Industriekultur.







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