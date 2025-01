Tafel in Baumholder Es ist aufwendiger, Lebensmittelspenden zu generieren 10.01.2025, 17:00 Uhr

i Im Lager der Baumholderer Tafel werden die Lebensmittel für die Abholung portioniert. Sascha Saueressig

Corona hat einige Veränderungen gebracht: Bei der Tafel in Baumholder läuft die Ausgabe seither nur noch über die Fenster. Andererseits wird überall versucht, weniger Überschuss zu produzieren. Das zeigt sich auch bei den Spenden der Supermärkte.

Mittwochvormittags herrscht Hochbetrieb in der Kirchstraße vor den großen Fenstern des katholischen Pfarrheims. Die Kunden der Baumholderer Tafel melden sich nach einer wöchentlich wechselnden Reihenfolge an und können dann am nächsten Fenster ihre gepackten Tüten in Empfang nehmen.

