Jahreshauptversammlung Es gibt wieder eine Triathlon-Abteilung beim ITV 05.06.2026, 06:00 Uhr

i Für ihre wertvolle und treue Mitarbeit im Verein ehrte der ITV-Vorsitzende Jürgen Klein im Rahmen der Jahreshauptversammlung Gabi Löh mit der Ehrennadel des ITV in Bronze. Bernd Klein und Erich Effgen durften sich über die silberne Ehrennadel freuen. Die goldene Ehrennadel für besondere Leistungen erhielten Ulrike Maus und Annette Schnadthorst. Zu Ehrenmitgliedern wurden Susanne Reichardt und Carla Leyser ernannt. Hosser

Idarer Turnverein blickt wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Die Cheerleader holten den Vizeweltmeistertitel, die Mitgliederzahl blieb konstant und der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt.

Der alte und neue Erste Vorsitzende Jürgen Klein begrüßte bei der Jahreshauptversammlung des Idarer Turnvereins im Turnerheim zahlreiche Mitglieder und Gäste. Nach der sportlichen Eröffnung durch die Tischtennisjugend, die anschaulich demonstrierte, wie Training mit Ballroboter aussieht, blickte Klein auf ein äußerst aktives und erfolgreiches Vereinsjahr 2025 mit mehreren Meistertiteln zurück.







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