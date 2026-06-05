Jahreshauptversammlung: Es gibt wieder eine Triathlon-Abteilung beim ITV
Jahreshauptversammlung
Es gibt wieder eine Triathlon-Abteilung beim ITV
Idarer Turnverein blickt wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Die Cheerleader holten den Vizeweltmeistertitel, die Mitgliederzahl blieb konstant und der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt.
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Der alte und neue Erste Vorsitzende Jürgen Klein begrüßte bei der Jahreshauptversammlung des Idarer Turnvereins im Turnerheim zahlreiche Mitglieder und Gäste. Nach der sportlichen Eröffnung durch die Tischtennisjugend, die anschaulich demonstrierte, wie Training mit Ballroboter aussieht, blickte Klein auf ein äußerst aktives und erfolgreiches Vereinsjahr 2025 mit mehreren Meistertiteln zurück.