Kreis Birkenfeld Es gibt Kritik an den geplanten „Optimierungen“ im ÖPNV 29.10.2025, 11:00 Uhr

i An der Haltestelle "Bikepark Idarkopf" fährt ein leerer Bus weiter in Richtung Rhaunen. Die Auslastung der Nationalparklinie lässt stark zu wünschen übrig. Reiner Drumm. Rd

Die Entscheidung des Infrastrukturausschusses, das ÖPNV-Angebot im Kreis Birkenfeld zu kürzen, stößt auf Kritik. Es sei zu früh für Streichungen, sagt Timo Koch, Betreiber des Campingplatzes Harfenmühle. Er schlägt punktuelle Verbesserungen vor.

Nach der Sondersitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz (Iwuk) zur Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis Birkenfeld regt sich Kritik. Der Ausschuss hatte in seiner Vorlage für den Kreistag, der in seiner nächsten Sitzung endgültig über die Vorschläge abstimmen wird, punktuelle Kürzungen des bestehenden Fahrplans und Änderungen bei einzelnen Buslinien vorgenommen, „um den ...







