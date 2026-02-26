Debatte im Stadtrat
Es geht ums Geld: Idar-Oberstein vor den Kopf gestoßen
Die Stadt Idar-Oberstein muss sich auf finanziell (noch) härtere Zeiten einstellen: Ob und wie der nächste Haushalt genehmigt werden kann, steht noch in den Sternen.
Hosser

Spürbar verärgert reagieren die Idar-Obersteiner Ratsmitglieder auf ein Schreiben der ADD mit Blick auf den städtischen Haushalt 2026. Andere mahnen an, man möge mit dem Gejammere aufhören. 

Lesezeit 3 Minuten
Liegt es am Wahlkampf? Oder lag etwas in der Luft? Spannungsgeladen und ungewöhnlich emotional diskutierten die Mitglieder des Idar-Obersteiner Stadtrates zum Thema Haushalt. Die nicht so ganz einfache Sitzungsleitung hatte Bürgermeister Friedrich Marx, der den kurzfristig erkrankten OB Frank Frühauf souverän vertrat.

