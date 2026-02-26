Debatte im Stadtrat Es geht ums Geld: Idar-Oberstein vor den Kopf gestoßen Vera Müller 26.02.2026, 08:31 Uhr

i Die Stadt Idar-Oberstein muss sich auf finanziell (noch) härtere Zeiten einstellen: Ob und wie der nächste Haushalt genehmigt werden kann, steht noch in den Sternen. Hosser

Spürbar verärgert reagieren die Idar-Obersteiner Ratsmitglieder auf ein Schreiben der ADD mit Blick auf den städtischen Haushalt 2026. Andere mahnen an, man möge mit dem Gejammere aufhören.

Liegt es am Wahlkampf? Oder lag etwas in der Luft? Spannungsgeladen und ungewöhnlich emotional diskutierten die Mitglieder des Idar-Obersteiner Stadtrates zum Thema Haushalt. Die nicht so ganz einfache Sitzungsleitung hatte Bürgermeister Friedrich Marx, der den kurzfristig erkrankten OB Frank Frühauf souverän vertrat.







