Bundenbacher Geschichte Es erwacht die Keltenwelt der Altburg Sebastian Schmitt 14.09.2026, 15:57 Uhr

i Keltenküche zum Anfassen: Rund 20 Helfer ließen die Keltensiedlung Altburg in Bundenbach für ein Wochenende wieder lebendig werden. Sebastian Schmitt

Großer Andrang in der Keltensiedlung der Altburg bei Bundenbach. Der Heimatverein Bundenbach sorgte mit vielen Ehrenamtlichen dafür, dass die Geschichte erlebbar gemacht wurde – zugunsten der Erhaltung der Siedlung.

Feuer lodert unter schweren Kesseln, aus dem Lehmofen duftet frisches Brot, und Menschen in historisch anmutender Kleidung zeigen, wie das Leben vor mehr als 2000 Jahren ausgesehen haben könnte: Für ein Wochenende ist die Keltensiedlung Altburg bei Bundenbach wieder zum Leben erwacht.







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