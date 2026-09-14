Großer Andrang in der Keltensiedlung der Altburg bei Bundenbach. Der Heimatverein Bundenbach sorgte mit vielen Ehrenamtlichen dafür, dass die Geschichte erlebbar gemacht wurde – zugunsten der Erhaltung der Siedlung.
Lesezeit 1 Minute
Feuer lodert unter schweren Kesseln, aus dem Lehmofen duftet frisches Brot, und Menschen in historisch anmutender Kleidung zeigen, wie das Leben vor mehr als 2000 Jahren ausgesehen haben könnte: Für ein Wochenende ist die Keltensiedlung Altburg bei Bundenbach wieder zum Leben erwacht.