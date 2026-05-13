Kreistag Birkenfeld Es bleibt dabei: Keine Schülermonatstickets im Juli Stefan Conradt 13.05.2026, 18:00 Uhr

i Im Sommerferienmonat Juli bekommen Schüler im Kreis Birkenfeld kein ÖPNV-Ticket. Das entschied jetzt der Birkenfelder Kreistag, der damit Kosten von rund 300.000 Euro einsparen will. Die Nachbarkreise Bad Kreuznach, Mainz-Bingen und Alzey Worms, allesamt Partner im Verkehrsverbund Rhein-Nahe, hatte bereits ebenso entschieden. Swen Pförtner/dpa. picture alliance/dpa

Im Kreistag Birkenfeld gab es sieben Neinstimmen und sieben Enthaltungen gegen die Maßnahme, die zu Einsparungen von rund 300.000 Euro führen soll. Nicht nur Bernhard Zwetsch (FDP) kritisierte, dass dies „kein gutes Zeichen“ nach draußen sei.

Es bleibt dabei: Schüler im Nationalparklandkreis erhalten im Juli kein kostenfreies Monatsticket. Der Grund: Der Monat ist in diesem Jahr komplett schulfrei. Damit entfällt der Rechtsanspruch auf Kostenübernahme der öffentlichen Hand nach Paragraf 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz.







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