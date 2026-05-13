Im Kreistag Birkenfeld gab es sieben Neinstimmen und sieben Enthaltungen gegen die Maßnahme, die zu Einsparungen von rund 300.000 Euro führen soll. Nicht nur Bernhard Zwetsch (FDP) kritisierte, dass dies „kein gutes Zeichen“ nach draußen sei.
Lesezeit 3 Minuten
Es bleibt dabei: Schüler im Nationalparklandkreis erhalten im Juli kein kostenfreies Monatsticket. Der Grund: Der Monat ist in diesem Jahr komplett schulfrei. Damit entfällt der Rechtsanspruch auf Kostenübernahme der öffentlichen Hand nach Paragraf 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz.